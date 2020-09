Torna stasera su Rai2 Boss in incognito

Andrà in onda stasera, 8 settembre 2020, la prima puntata del nuovo corso di “Boss in incognito”, il programma di Rai2 dove un capitano d’azienda decide di fingersi apprendista e di mescolarsi ai suoi dipendenti: in questo viaggio si scoprono e si raccontano storie di grande intensità, che arricchiscono umanamente e professionalmente il boss che le vive in prima persona, ma anche gli spettatori che assistono.