Gaffe di Ilary Blasi su Instagram

Anche a Ilary Blasi può capitare di scivolare in una clamorosa gaffe sui social. Proprio come successo con il suo ultimo post su Instagram in cui la conduttrice sembra impaziente di ballare sulla pista di una discoteca. Peccato che le recentissime disposizioni del governo abbiamo di fatto chiuso ogni tipo di locale da ballo, per limitare i contagi da coronavirus tornati a salire negli ultimi giorni. Così tra i fan c’è chi le fa notare il messaggio sbagliato e inopportuno lanciato con quel post, non risparmiandosi in critiche.

Foto: Kikapress

