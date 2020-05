Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono insieme Striscia La Notizia

Com’è nata l’amicizia tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti?

È stato proprio Paolo Bonolis nel suo primo libro edito da Rizzoli, “Perchè Parlavo da solo” a raccontare il primo incontro con Luca.

Era il 1991, e Luca Laurenti si presentò a un provino per Urka. Ad esaminarlo, insieme ad altri 3, c’era Paolo. Con il stile impacciato, dopo un’ora per sistemare la tastiera da utilizzare per il provino, sotto lo sguardo severo degli esaminatori, Luca tirò fuori il suo carisma, la sua forza e il suo innegabile talento.