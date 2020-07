Totti: il commento spiazza tutti

Il fisico del Pupone è ancora estremamente invidiabile anche se ha ormai appeso gli scarpini al chiodo da tre anni. Tuttavia, su Instagram Francesco Totti è riuscito a far sognare ancora tanti tifosi giallorossi pubblicando un’immagine nella quale lo si vede mentre si allaccia gli scarpini, come se fosse pronto per tornare a giocare.

foto: Kikapress