Il bacio tra Paola Turci e Francesca Pascale fa rumore

Il bacio tra Paola Turci e Francesca Pascale non è solo il simbolo di una nuova storia d’amore tra l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi e la cantautrice, ma diventa subito oggetto di polemica politica. A farla è Mario Adinolfi, che su Twitter non perde l’occasione per criticare la foto, lanciando anche una frecciatina all’ex premier. E tirando in ballo anche Vladimir Luxuria!

Foto: Kikapress