Francesca Neri, attrice di grande talento

Francesca Neri ha iniziato a diradare la sua presenza sul grande schermo dalla nascita del figlio Rocco, frutto dell’amore con il collega Claudio Amendola, sposato a New York nel 1999. Ha comunque realizzato altri importanti lavori, come “Il siero della vanità” di Alex Infascelli nel 2002 e vincendo il Nastro d’Argento nel 2008 per il film “Il papà di Giovanna” di Pupi Avati.