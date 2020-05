Giucas Casella ipnotizza Francesca Cipriani su Instagram

View this post on Instagram

Grazie a chi mi ha mandato questo video che purtroppo la diretta non aveva salvato. Rivedermi mi ha spaventata, vi giuro. Come dice @giucas_casella potete crederci o meno, ma io so che quella che si cospargeva la faccia di rossetto ero sì io, ma lui controllava i miei movimenti 😮 Ho dovuto rivedere il video per avere un’idea di cosa fosse successo. Bravo @giucas_casella il nº1! 👏🏼👏🏼👏🏼 #francescacipriani #giucascasella #ipnosi #ipnosiindiretta