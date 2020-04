C'è una fontana in Piazza della Rotonda, davanti al Pantheon?

Dopodichè succede qualcosa di surreale: su Twitter si scatena un inferno di commenti, retweet, foto, condivisioni, tutto per determinare se quella fontana sia stata aggiunta virtualmente nella foto – o fisicamente nella piazza e per di più negli ultimi giorni. La risposta è semplice e una sola: la fontana, realizzata da Giacomo Della Porta, si trova lì dal 1576. Per quel che riguarda le immagini, in molti sostengono che sia la posizione da cui sono state scattate le foto e il conseguente effetto prospettico a far sembrare la fontana così grande.