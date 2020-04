Videomaker sorvola la Fontana di Trevi con il drone

Il video circola anche sui social, dove la bellezza di Fontana di Trevi oggi viene celebrata una volta di più. Ecco il video ripreso da un account Twitter.

Wow ! ! ! … I don’t this is entirely a drone, or perhaps some fancy computer app , but WoW ! ! ! #Roma https://t.co/JCeOhChdQX

— COACHELLA VALLEY (@COACHELLAEVENTS) April 7, 2020