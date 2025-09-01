Un dettaglio nascosto

Se oggi passeggi in via della Stamperia, potresti facilmente passare davanti all’Asso di Coppe senza neanche accorgertene. Ora, dove un tempo c’era la bottega del barbiere, si trova un negozio di borse, ma il vaso è sempre lì. Per i romani, l’Asso di Coppe è una piccola lezione di carattere e orgoglio che fa parte dell’anima della città.

Foto: Shutterstock