Foliage: questi 2 boschi vicino Roma in autunno sembrano usciti da una fiaba

L’autunno 2025 ci sta dolcemente avvolgendo e, per gli appassionati della natura, andare alla ricerca dello spettacolo del foliage è sicuramente lo stimolo più grande della stagione. E forse non sapete che tra i colli laziali, anche a pochi chilometri da Roma, si accendono i colori più intensi dell’anno. Tra sfumature di rame, oro e porpora, due luoghi diventano veri scenari da fiaba: la Caldara di Manziana e la Faggeta Vetusta di Soriano del Cimino. Due intimi scrigni della natura nei quali il foliage si fa pura magia.

Photo Credits: Shutterstock