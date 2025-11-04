Foliage, vicino Milano c’è un paradiso di colori che in pochi conoscono: i luoghi segreti dove l’autunno sembra un dipinto

Siamo nel pieno dell’autunno, con le giornate sempre più corte e l’aria sempre più fresca. Un momento nel quale anche l’hinterland di Milano si trasforma in un caleidoscopio di sfumature. Tra le foglie che virano dal giallo all’arancione, dal rame al rosso vivo, creando scenari che assomigliano a quadri impressionisti, ci si può perdere anche nella bellezza del capoluogo lombardo. Non serve guidare ore: ci sono angoli vicini alla città che pochi conoscono e dove l’autunno esplode davvero e anche tu puoi vivere il foliage come non l’hai mai visto.

Photo Credits: Shutterstock