Sempre in zona, è doverosa una passeggiata nella faggeta dei Monti Cimini, arrivando fino all’eremo di San Giovanni: il paesaggio vi sorprenderà. Infine, ma non per importanza, come tralasciare i Monti Aurunci? Anche il più esperto escursionista non potrà che emozionarsi quando tra la maestosità della foresta che inizia a spogliarsi spunterà la distesa blu del Golfo di Gaeta. Uno scenario quasi mitologico!

foto: Shutterstock