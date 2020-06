Flavio Montrucchio, da quel GF 2001 un successo dopo l'altro

L’esordio in teatro, Centovetrine, la fatica per studiare e confrontarsi con i colleghi, il lavoro in tv come conduttore che infine lo premia come volto di punta del gruppo Discovery: quest’anno ha condotto in prime time Bake off Italia (anche nella versione All Stars) ed ha sostituito Gabriele Corsi alla guida di Primo appuntamento, dating show di Real Time che piace moltissimo al pubblico, ancora di più con il bel Flavio alla guida.