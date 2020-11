Flavio Insinna ricorda Gigi Proietti a L’Eredità

Poi, ha continuato ricordando i suoi insegnamenti, quelli che Proietti si prodigava nel consegnare ai suoi allievi, che da lui hanno imparato non solo a recitare ma anche a vivere:

Alcuni di noi hanno avuto anche il privilegio di essere suoi allievi e, tra le mille cose che ci ha insegnato, ci ha spiegato come andare in scena la sera che non vorresti andare, che vorresti scappare via lontano. E questa è una di quelle sere là. Dopo proveremo piano piano a recuperare un sorriso, un pizzico della leggerezza che ci ha sempre insegnato, per giocare. A dopo, ciao Maestro!