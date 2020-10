Flavio Briatore posta un'immagine della Metro Roma: il web si indigna

Sul suo profilo Instagram, Flavio Briatore ha pubblicato una foto di un vagone della metro di Roma, dove si vedono chiaramente i viaggiatori stipati come sardine, incapaci di tenere la distanza di sicurezza pur tenendo sul volto la mascherina d’ordinanza.

Ebbene, poteva un’immagine del genere non far scatenare l’ira del celebre imprenditore? Macché. E anche stavolta, come già fatto qualche giorno fa, Briatore non ha perso occasione per attaccare le politiche del governo.

Foto: Kikapress