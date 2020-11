Da oltre 50 giorni, Elisabetta Gregoraci è rinchiusa nella casa del GF Vip senza poter vedere suo figlio Nathan Falco, che le manca tantissimo. La showgirl calabrese, nei giorni scorsi, ha avuto un momento di crisi e si è confidata con Stefania Orlando. Elisabetta ha spiegato che lei ha sempre cercato di tutelare il rapporto con il ragazzino, rinunciando anche ad alcuni lavori importanti che però l’avrebbero tenuta lontana da lui. Poi è arrivata la proposta per il GF.

“Quando gli ho detto del Grande Fratello – mi viene da piangere – mi ha detto. “Ma quanti giorni stai, mamma?”. Gli ho detto: “Non lo so”. (…) L’ultimo giorno prima che partissi per venire qua ho avuto un ripensamento, ho pensato di non venire più. “Non andare via, mamma”: questo mi ha detto. Perché non è un bambino che dimostra, lui si tiene tutto dentro. Mi ha abbracciato e mi detto “Non andare via, aspetta un altro po’, ancora dieci minuti”. Lì sono proprio morta“.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy