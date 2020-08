Flavio Briatore contagiato dal coronavirus

Anche Flavio Briatore ha contratto il coronavirus. L’imprenditore è stato ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano e le sue condizioni erano state definite serie, ma non si troverebbe in terapia intensiva. Dopo la diffusione della notizia, in mattinata, nel pomeriggio è stato diramato un comunicato ufficiale per chiarire le sue condizioni di salute.

Foto: Kikapress