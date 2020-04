Flavio Briatore ha avuto il coronavirus?

La quarantena non è uguale per tutti: un conto è trascorrerla in un piccolo appartamento in città, un altro è vivere l’isolamento in una residenza di lusso. Come quella di tanti personaggi famosi di cui grazie ai social stiamo scoprendo le straordinarie dimore da sogno.

Flavio Briatore, ad esempio, nella sua mega villa ha pure la palestra privata. Insomma, una quarantena dorata.

Foto: Kikapress