Flavio Briatore: le polemiche sul Billionaire

lavio Briatore ha annunciato la chiusura anticipata del Billionaire, il suo celebre locale di Porto Cervo, dopo la decisione del sindaco di Arzachena di ridurre di un’ora l’orario di diffusione della musica, scagliandosi contro di lui con critiche anche pesanti.

“La situazione del virus in Costa Smeralda non mostra criticità – ha esordito Briatore – Il tenore dell’ordinanza farebbe pensare a una situazione drammatica, piena di focolai. Non capisco come il sindaco possa collegare i decibel con il virus. Ha agito di impulso senza aver fatto una valutazione adeguata, facendo tutto da solo, emanando un’ordinanza che mette in ginocchio l’economia della zona senza confrontarsi con nessuno. L’ennesimo grillino contro il turismo”.

foto: Kikapress