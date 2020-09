GF Vip. la partecipazione lampo di Flavia Vento

È uscita dopo solo 24 ore dalla casa del GF Vip per ritornare dai suoi cani, ma Flavia Vento dovrà aspettare fino a venerdì per rivederli. Una vera e propria beffa per la showgirl che ha abbandonato il reality perché preoccupata dei suoi amici a quattro zampe. Ora si trova reclusa in albergo, in attesa di indicazioni da parte della produzione. E il suo umore non sarebbe dei migliori.

Foto: Kikapress