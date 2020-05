Flash Mob Milano 4 maggio 2020, il video è virale

Particolarmente indignato anche Gianni Sperti, che da ieri è tornato in onda su Canale 5 con Uomini e Donne: “Ho visto un video di imbecilli, egoisti e irrispettosi che ballavano per strada. Vergognatevi!!! Io farei tornare alla fase 1 le regioni più a rischio con un numero ancora alto di contagi e laddove i cittadini non sono in grado di autogestirsi. Responsabilità. Se non strettamente necessario vi chiedo di restare a casa ed aspettare che il contagio si riduca a zero!”

foto: Kikapress