Riaprono i negozi, file non solo all'Ikea

Il 18 maggio, in Italia, ha segnato la fine del lockdown. Nonostante le difficoltà, i negozi hanno rialzato la saracinesca e in molte città italiane si sono registrate lunghe file per gli acquisti, non solo all’Ikea come era stato mostrato sui social. La gente, dopo oltre due mesi, è tornata a fare shopping: ecco quali sono le attività prese maggiormente d’assalto.

LEGGI ANCHE: — Ikea, evitate di farlo quando pagate: cosa sarebbe meglio evitare se ci sono poche casse aperte

Foto: Kikapress