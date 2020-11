Festival di Sanremo slitta ad Aprile?

Nei giorni scorsi si era diffusa la voce che fosse stato il Comune di Sanremo a chiedere alla Rai di rimandare la kermesse, spostandola ad Aprile. Il sindaco della città dei fiori, Alberto Biancheri, però smentisce a sua volta e in una nota stampa scrive:

Non c’è questa richiesta. Non so da dove sia uscita questa notizia. Stiamo lavorando con la Rai per avere il Festival nella prima settimana di marzo. Poi valuteremo con la Rai stessa come sarà la situazione a gennaio e decideremo. Per ora è confermato a marzo.