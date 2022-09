Festa teatrale nella Metro C di Roma per grande evento con il pubblico protagonista

Nella Metro C di Roma arriva la rappresentazione di Tempesta d’Amore Underground, uno spettacolo itinerante del dramma di Shakespeare per una festa teatrale e popolare che vedrà il pubblico come protagonista assoluto. Palcoscenico inedito diventeranno i treni tra la Stazione Giardinetti e la Stazione Torre Maura, in un evento volto a valorizzare il territorio grazie alla contaminazione tra arti teatrali classiche e urban, grazie alla partecipazione del pubblico nel decidere le sorti del dramma shakespeariano.

Photo Credits: La Città Ideale via HF4