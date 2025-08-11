Ferragosto a Milano 2025: eventi, picnic urbani e idee fresche
Anche nel giorno di Ferragosto 2025, rimanere a Milano può essere l’occasione unica per poter riscoprire la città con ritmi più lenti. Tra eventi serali, spazi verdi rinfrescanti e un accesso ai luoghi di cultura senza folla né code. Tra picnic urbani, musei tranquilli e cinema all’aperto, scopriamo alcune idee fresche per vivere la metropoli in un giorno tanto particolare.
LEGGI ANCHE: — I musei aperti a Milano a Ferragosto
Photo Credits: Shutterstock
L'idroscalo, il "mare di Milano"
Acqua, prati e relax a due passi dalla città: l’Idroscalo è l’alternativa estiva per farsi una nuotata, concedersi un giro a remi o distendersi all’ombra. Ingresso pedonale gratuito, giochi per famiglie e aree picnic: è per questo che lo chiamano il “mare di Milano”.
Photo Credits: Shutterstock
Un picnic ombreggiato nel verde di Milano
Per un pranzo all’aria aperta il giorno di Ferragosto è l’ideale per andare alla ricerca di ombra e silenzio tra Parco Sempione, i Giardini Indro Montanelli e la Biblioteca degli Alberi. Prati curati, panchine e percorsi ombreggiati: niente di meglio per ricaricarsi senza lasciare la città.
Photo Credits: Shutterstock
Musei aperti e mostre da godersi a Milano (con calma) nel giorno di Ferragosto
Il 15 agosto trovi porte aperte e calma in tantissimi musei: da Palazzo Reale al Museo del Novecento, dal PAC al Mudec puoi goderti senza fretta né folla tutte le loro esposizioni, dato che saranno tutti aperti!
Photo Credits: Shutterstock
Eventi a Milano a Ferragosto 2025
Non è tutto: al Beltrade torna la maratona di Ferragosto (focus su Alex Garland), l’Arena Milano Est offre film sotto le stelle e sulla Torre Branca tra dj set e vista dall’alto il momento del brindisi è assicurato!
Photo Credits: Shutterstock