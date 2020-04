L'intervista di Fernanda Lessa a Chi

Tra Fernanda Lessa e Antonella Elia ci sono stati momenti di alta tensione nella casa. E mentre la modella brasiliana nella casa litigava con la showgirl, il marito fuori attaccava la Elia. Tanti i post sui social apparsi contro l’ex ragazza di Non è la Rai, ma uno in particolare ha destato un certo scalpore. Antonella ha abortito per fare carriera?

foto: Alessandra Corbi Ufficio Stampa Mediaset