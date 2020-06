Fedez e Chiara criticati per il silenzio sul caso Floyd

“Mi spiace per quello che è successo oggi. Sogno un mondo per mio figlio in cui internet possa essere un luogo dove potersi scambiare opinioni, idee, critiche in maniera costruttiva. Aiutarsi a migliorare insieme. Io e mia moglie non ci reputiamo paladini di nulla, non siamo e non ci sentiamo migliori di voi. Molte delle cose belle che siamo riusciti a fare non sarebbero state possibili senza il vostro supporto. La forza della coesione. In questi anni ho sbagliato tante volte, in tante occasioni. Ma sto cercando di migliorare nel mio piccolo per essere giorno dopo giorno la versione migliore di me stesso. Sbaglierò altre 10, 100, 1000 volte come altre 10, 00, 1000 volte capiterà anche a voi. Nessuno è infallibile. Il dibattito è il seme che dà vita alla idee. Dalle idee nascono i cambiamenti. Siate parte di tutto questo” ha scritto sui social.

Foto: Kikapress