Fedez e l'incidente a basket: come sta

L’imprevisto non gli permetterà, dunque, di giocare a basket, una delle sue attività preferite. Fedez è infatti un appassionato di questo sport, che ha praticato persino in vacanza, in Sardegna. Non dimentichiamo che è anche un grande fan del compianto Kobe Bryant: proprio in questi giorni ha costruito un modellino che riproduce il grande giocatore.

Foto: Kikapress