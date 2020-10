Compleanno amaro per Fedez

A Storie Italiane, Eleonora Daniele ha parlato della vicenda e soprattutto delle accuse di Fedez, che l’aveva chiamata “Giornalista del Grande Fratello“.

In tv, la conduttrice ha chiesto aiuto al rapper, parlando di aver effettivamente subito del bullismo da parte di chi ha cominciato ad attaccarla sui social proprio dopo il suo intervento:

“Lo sfogo del momento di ieri di Fedez sui social ha scatenato, generato inevitabilmente una sorta di bullismo nei miei confronti. Un fenomeno che, lo sapete bene, è molto pericoloso. Noi ne parliamo tantissimo in questa trasmissione, combattiamo questo fenomeno, gli odiatori da tastiera, gli odiatori del web. Sono sicura che Fedez ci aiuterà in questo senso, in questa battaglia. E magari questa battaglia la farà insieme a noi perché so che Fedez è molto attento a questi temi, è un ragazzo intelligente e sono sicura che non vuole questo tipo di reazioni”.

