Fedez e Francesca Michielin hanno portato sul palco dell’Ariston un mash up di diversi brani per la terza serata dedicata alle cover.

I grandi classici che hanno rivisitato per l’occasione sono stati Felicità di Albano e Romina, Del Verde di Calcutta, Le Cose in Comune di Daniele Silvestri, Fiumi di Parole dei Jalisse e Non Amarmi di Francesca Alotta e Aleandro Baldi.