Momenti delicati nel salone delle meraviglie

Lui, all’inizio, ha chiesto di togliere le mani, ma di fronte all’insistenza della sua celebre cliente ha deciso di vendicarsi. In un raptus di nervosismo, infatti, Federico Fashion Style ha deciso di rovinare per sempre il trucco di Aida Yespica, gettandole in faccia l’acqua per lo shampoo!

foto: Kikapress