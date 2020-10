Live Non è la D'Urso, lite tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti

Dopo la puntata di Live Non è La D’Urso, la querelle tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti è proseguita via Instagram. Nelle Ig Stories, il parrucchiere di Anzio si è sfogato, accusando le ospiti di Barbara D’Urso di essersi accordate con i propri parrucchieri per ottenere trattamenti gratuiti in cambio di pubblicità in diretta televisiva.

Foto: Kikapress