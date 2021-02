Doppio appuntamento con Il Salone delle Meraviglie

Un doppio appuntamento pieno di sorprese e dolcezza quello di martedì 23 febbraio con Il Salone delle Meraviglie, lo show prodotto da Pesci Combattenti, che vede protagonista Federico Fashion Style.

I nonni di Federico finalmente riescono ad andare a trovarlo in negozio e lui deciderà poi di realizzare una cena speciale a casa sua. “Mia nonna per me è come una seconda mamma” racconterà Federico.

Crediti foto@Ufficio stampa Eleonora Teti