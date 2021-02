Federico Fashion Style furioso con i controllo alla Stazione di Milano

Una stories su Instagram al vetriolo quella postata questa mattina da Federico Fashion Style. L’hairstylist più amato della Tv era furioso per aver perso il treno che da Milano lo doveva riportare a Roma dopo la puntata di Non è la D’Urso.

Tutta colpa dei lunghi controlli anti Covid che bisogna fare per poter accedere alla banchina dei treni. Federico è furioso non per la necessità dei controlli, ma piuttosto per un atteggiamento da lui definito ‘vergognoso’, inutile e per di più che espone a rischi. Ma procediamo con ordine.

