Federico Fashion Style spalma l'ingrediente da mangiare sui capelli di una cliente: la strana tintura

Federico Fashion Style è molto apprezzato dalle sue clienti e sui social per i trattamenti innovativi che propone. Avete mai sentito parlare dei palloncini sospesi per tingere i capelli in modo più naturale? E della Nutella per tonalizzarli?

Ebbene, il parrucchiere di Valeria Marini & Co., ha utilizzato questa tecnica anche durante il suo tour in Sardegna. Nelle stories, infatti, ha mostrato come si applica la famosa crema di nocciole per dare un tocco di marrone caldo alla chioma della cliente

Il trattamento poco ortodosso lascia in realtà i capelli molto morbidi e setosi e non prevede l’uso di prodotti chimici. L’effetto cromatico è decisamente naturale e il profumo, poi, è invitante… Federico Fashion Style sa come conquistare le sue clienti!ù

Ecco il risultato finale…

Leggi anche: >> Federico Fashion Style al Commissariato di Polizia: cosa è successo nella notte ad Alghero