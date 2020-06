Federico Fashion Style, conto è salato e la cliente non vuole pagare

Di fronte a quella cifra ritenuta spropositata, si è rifiutata di pagare così Federico si è visto costretto a chiedere l’intervento della Polizia. Alla fine, l’hair stylist per chiudere la vicenda avrebbe voluto non far pagare nulla alla cliente, la quale però si è detta disponibile corrispondergli la cifra che lei riteneva consona alle prestazioni ricevute.

Foto: Kikapress