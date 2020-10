Festa di compleanno per Federico Fashion Style

Ambientazione jungle e tema animalier per la festa di compleanno di Federico Fashion Style. Il parrucchiere delle Vip spegne 31 candeline e ha voluto festeggiare con un gruppo di amici in un noto locale di Roma. Cena con musica, balli e canti, tutti immersi in una scenografia pazzesca che riproduceva una piccola giungla. Ma le regole anti-Covid saranno state rispettate?

Foto: Discovery