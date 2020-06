Federico Fashion Style apre salone a La Rinascente: la vera star è sua figlia

Federico Fashion Style ha aperto un nuovo salone a La Rinascente, in pieno centro a Roma. Il celebre parrucchiere delle star non ha potuto organizzare una vera e propria festa per l’inaugurazione per via delle disposizioni anti Covid-19 ma non sono mancati i suoi storici amici. Guarda nella prossima slide cosa ha fatto la sua piccola figlia con Gianni Sperti e Valeria Marini

LEGGI ANCHE: — Avete mai visto la bellissima villa di Federico Fashion Style? Ecco dove vive il parrucchiere delle dive

Foto: Kikapress