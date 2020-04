Federica Pellegrini: coronavirus a passeggio con il cane

Dalla foto pubblicata da Federica Pellegrini negli ultimi giorni, i calzini si sono affermati prepotentemente. Tra i tanti, infatti, che lodano Federica per la sua tenacia e caparbietà, le dimostrano stima e la invitano ad allenarsi per continuare a portare in alto il nuoto italiano… qualcuno si focalizza sui calzini, addirittura chiedendone la marca.