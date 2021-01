Federica Panicucci, caduta di stile a Mattino 5

A Mattino 5, nella puntata del 18 gennaio, Federica Panicucci ha avuto in collegamento video Franco Becchio, titolare della discoteca piemontese Tabata, al centro delle polemiche per aver dato una festa in tempi Covid malgrado i divieti.

Durante il suo intervento, l’uomo ha spiegato di aver preso tutte le precauzioni del caso per i suoi ospiti, applicato le norme di distanziamento e preso la temperatura a coloro che avevano prenotato per partecipare al raduno.

Foto: Kikapress