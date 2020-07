Adriana Volpe in costume da bagno su Instagram

Weekend all’insegna del relax per Adriana Volpe che si mostra in tutta la sua bellezza su Instagram. La conduttrice di Ogni Mattina si è concessa una giornata di spensieratezza in un parco divertimento acquatico, sfoggiando una forma fisica perfetta. L’ex gieffina ha fatto incetta di complimenti anche se non sono mancate le punzecchiature dei soliti hater. Ai quali Adriana ha risposto però per le rime…

LEGGI ANCHE: — ‘Resti incinta… Un onore’, Andrea Denver flirta con Adriana Volpe a Ogni Mattina: cosa è successo tra i due

Foto: MNComm