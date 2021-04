Lunedì 26 aprile va in onda su Italia 1 il settimo capitolo della saga più adrenalinica di sempre Fast and Furious 7. Diretto da James Wan è l’ultimo capitolo della saga che vede la partecipazione di Paul Walker. L’attore in seguito ad un tragico incidente automobilistico, scomparve il 30 novembre 2013 a metà delle riprese del film.

