FAI, weekend di meraviglie a Milano e dintorni: tornano le visite straordinarie nei luoghi più belli
Tutta la Lombardia è pronta a trasformarsi in un grande museo a cielo aperto grazie al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. Tornano infatti le visite straordinarie #FAIperilclima, un’occasione unica per scoprire il patrimonio storico, naturale e artistico della regione con un nuovo sguardo: quello della sostenibilità e del rapporto tra essere umano, paesaggio e ambiente.
Villa Necchi Campiglio, Milano: “Aqua Vitae”
Nel cuore di Milano, Villa Necchi Campiglio racconta il legame profondo tra la città e l’acqua con Aqua Vitae, un percorso che intreccia storia e innovazione. Tra videoracconti, spiegazioni scientifiche e una visita guidata, si scopriranno le soluzioni sostenibili adottate nella villa, come l’impianto geotermico che utilizza l’acqua di falda per riscaldare gli ambienti.
Palazzo Moroni, Bergamo
A Bergamo, il giardino di Palazzo Moroni si fa protagonista di una visita guidata con il geografo Andrea Brambilla. L’incontro esplora il ruolo del verde urbano come barriera naturale contro le ondate di calore e gli eventi climatici estremi. Tra storia, scienza e paesaggio, i visitatori si ritroveranno a riflettere su come la natura in città possa diventare alleata nella sfida al cambiamento climatico, rigenerando aria e spazi di bellezza.
Villa del Balbianello, Tremezzina
Sul Lago di Como, il Balbianello offre un trekking speciale tra paesaggio e cambiamenti climatici. L’escursione, guidata da esperti naturalisti, unisce storia, natura e panorami mozzafiato, toccando chiese romaniche, borghi antichi e la Torre del Soccorso. Lungo il percorso si parlerà di biodiversità e tutela dell’ambiente lariano, tra ulivi, boschi e scorci sul lago che raccontano un equilibrio delicato tra uomo e natura.
Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno
In provincia di Varese, Villa Della Porta Bozzolo propone un viaggio tra i suoi giardini storici con l’esperto Marco Foghinazzi. I visitatori scopriranno come il giardino settecentesco stia cambiando per adattarsi alle nuove condizioni ambientali: aiuole della biodiversità, piante a basso consumo idrico e percorsi nel bosco rivelano un dialogo continuo tra passato e futuro.
