FAI, weekend di meraviglie a Milano e dintorni: tornano le visite straordinarie nei luoghi più belli

Sul Lago di Como, il Balbianello offre un trekking speciale tra paesaggio e cambiamenti climatici. L’escursione, guidata da esperti naturalisti, unisce storia, natura e panorami mozzafiato, toccando chiese romaniche, borghi antichi e la Torre del Soccorso. Lungo il percorso si parlerà di biodiversità e tutela dell’ambiente lariano, tra ulivi, boschi e scorci sul lago che raccontano un equilibrio delicato tra uomo e natura.

Photo Credits: Shutterstock