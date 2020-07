Rai1 dedica una serata a Fabrizio De Andrè

Brilla per assenza un nome, anzi un cognome, importante: quello di Cristiano De Andrè, figlio di Fabrizio, che l’anno scorso motivò con un post sui social la sua decisione di non essere presente.

“Mi avevano invitato a partecipare allo speciale “Una storia da cantare” che ieri sera ha mandato in onda Rai 1 su mio padre. Sarei andato volentieri a cantare: “La Canzone del Padre” e sarebbe stato anche un bel momento, perché è una delle canzoni per me, oltre che per motivi personali, simbolo del disco e del tour “Storia di un Impiegato” che sto portando in giro con grande successo da circa un anno nei più grandi teatri Italiani”, ha scritto Cristiano.