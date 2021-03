Fabrizio Corona, gli auguri di compleanno di Asia Argento, Giacomo Urtis e della mamma Gabriella

Per il compleanno di Fabrizio Corona, in tanti hanno risposto all’appello di far sentire la propria vicinanza all’ex re dei paparazzi in carcere: Adriano Celentano è alla terza lettera, stavolta rivolta ai giudici, per far uscire Corona e parla di accanimento giudiziario

Asia Argento ha pubblicato uno scatto e un video insieme a Corona invitandolo a resistere: “Stay strong”, “Keep on keeping on”

Giacomo Urtis ha scritto: “Buon compleanno Amico mio, sei e sarai sempre The King”

Anche la mamma Gabriella si è fatta sentire su Instagram per ricordare la giornata speciale di Fabrizio, ancora in sciopero