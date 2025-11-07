Milano, cosa fare (anche gratis) nel weekend 7-9 novembre: dal mercatino più grande d’Europa (anche a 1€) al festival vegano

Da venerdì 7 a domenica 9 novembre Milano si accende di eventi per tutti i gusti e tutte le tasche. Dai capi vintage a 1 euro al più grande festival vegano d’Italia, passando per mostre gratuite, concerti lirici e installazioni di design: andiamo alla scoperta di cinque appuntamenti imperdibili per vivere la città nel suo lato più creativo e sostenibile.

Photo Credits: Shutterstock