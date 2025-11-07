Milano, cosa fare (anche gratis) nel weekend 7-9 novembre: dal mercatino più grande d’Europa (anche a 1€) al festival vegano
Da venerdì 7 a domenica 9 novembre Milano si accende di eventi per tutti i gusti e tutte le tasche. Dai capi vintage a 1 euro al più grande festival vegano d’Italia, passando per mostre gratuite, concerti lirici e installazioni di design: andiamo alla scoperta di cinque appuntamenti imperdibili per vivere la città nel suo lato più creativo e sostenibile.
Retrograde: il garage sale più grande d’Europa
Sabato 8 e domenica 9 novembre, il Superstudio Più di via Tortona ospiterà Retrograde, il più grande garage sale d’Europa. Novantamila capi vintage in 1.000 metri quadrati, con prezzi a partire da 1 euro e un’area premium per pezzi firmati. Un evento ideato da East Market Milano, tra musica, moda e sostenibilità, per riscoprire il piacere dello shopping circolare.
Miveg: il festival vegano agli East End Studios
L’8 e 9 novembre torna Miveg, il festival vegano che unisce etica, cultura e solidarietà. Negli East End Studios, tra show cooking, laboratori per bambini, talk e proiezioni, l’ingresso prevede una donazione di 2 euro a sostegno del santuario Porcikomodi, che si prende cura di oltre 140 animali salvati. Un weekend all’insegna del rispetto per ogni forma di vita.
Due mostre al Pirelli HangarBicocca
Chi ama l’arte contemporanea può visitare gratuitamente due mostre al Pirelli HangarBicocca: la collettiva “Breath Ghosts Blind” e la retrospettiva “Dreams of Being”, che esplorano il rapporto tra spazio, memoria e percezione. Tra installazioni monumentali e giochi di luce, un’occasione per immergersi nell’anima più sperimentale di Milano.
An Archive of Possible Machines – 80 anni di Candy
Alla Fabbrica del Vapore, fino al 9 novembre, la mostra “An Archive of Possible Machines” celebra gli 80 anni di Candy tra tecnologia e design. Dieci lavori fotografici e un’installazione immersiva raccontano l’evoluzione dell’abitare domestico, culminando nella futuristica MultiWash, la prima lavatrice a tre cestelli indipendenti. Ingresso gratuito su prenotazione.
La Lirica in Periferia
Domenica 9 novembre alle 16.30, la Chiesa della Medaglia Miracolosa in via Fratelli Rosselli ospita un Gran Galà Lirico Sinfonico gratuito. Sul palco i solisti Ekaterina Adamova e Vitaliy Kovalchuk, accompagnati dall’orchestra Amuris diretta dal M° Giuseppe Famularo, in un repertorio di arie di Puccini, Verdi e Mascagni.
