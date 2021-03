Amici 20, le nuove sfide della prossima puntata: anticipazioni sulla seconda puntata del serale

La seconda puntata del serale di Amici andrà in onda sabato 27 marzo, ma verrà registrata giovedì 25: i ragazzi, dopo l’eliminazione di Gaia e Esa, si aspettano un’altra doppia eliminazione in vista della finalissima del 15 maggio. A temere di più la gara al momento troviamo due ballerine, Martina e Rosa, già messe a dura prova nel corso di questa edizione.

Martina in particolare dovrà sfidare Serena in una coreografia neoclassica, Rosa se la vedrà sempre con Serena in un valzer: Rischiano il posto anche Ibla e Deddy, per cui sia Rudy Zerbi che Anna Pettinelli nutrono forti dubbi. Ibla, per il momento, dovrà sfidare Enula nel sensuale brano ‘Physical’ stando al guanto di sfida lanciato da Zerbi. Staremo a vedere quali saranno gli allievi più protetti all’interno dei 3 team e chi dovrà abbandonare la gara