Se non avete ancora pianificato le vacanze e siete alla ricerca di un paradiso caraibico che non disti molto dall’Italia e che non vi costi un occhio della testa, Es Trenc a Maiorca è il posto giusto.

La famosa spiaggia dell’isola iberica è molto conosciuta ma non così inflazionata e caotica come per esempio El Arenal e conserva intatta quell’indole selvaggia e incontaminata che sta un po’ sparendo dall’arcipelago delle Baleari.