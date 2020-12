Anche i reali possono sbagliare e questa volta a perdersi una lettera per strada è stata Kate Middleton. Galeotta la calligrafia della Duchessa per alcuni, per altri una semplice svista ma davanti alla bontà d’animo della coppia reale anche l’errore di ortografia passa in secondo piano.

